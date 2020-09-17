ВБ назвал сроки восстановления мировой экономики

Мировой экономике потребуется пять лет для того, чтобы полностью восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт в ходе выступления на форуме «Тенденции-2021» в Мадриде.

«Полное восстановление экономики займёт целых пять лет», — цитирует ТАСС Рейнхарт.

Специалист также подчеркнула, что в одних странах спад, вызванный пандемией, будет длиться дольше, чем в других. Это, в свою очередь, усугубит неравенство между государствами, поскольку в беднейших странах экономика более уязвима.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства оценил ситуацию в российской экономике.