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Всемирный банк назвал сроки восстановления мировой экономики 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
ВБ назвал сроки восстановления мировой экономики
Фото: Reuters
Мировой экономике потребуется пять лет для того, чтобы полностью восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт в ходе выступления на форуме «Тенденции-2021» в Мадриде.

«Полное восстановление экономики займёт целых пять лет», — цитирует ТАСС Рейнхарт.

Специалист также подчеркнула, что в одних странах спад, вызванный пандемией, будет длиться дольше, чем в других. Это, в свою очередь, усугубит неравенство между государствами, поскольку в беднейших странах экономика более уязвима.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства оценил ситуацию в российской экономике.
Президент России Владимир Путин заявил, что уменьшение ВВП в России оказалось меньше, чем в других странах, в том числе благодаря мерам поддержки со стороны правительства.
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Экономика , Рынки , Кармен Рейнхарт , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Всемирный Банк , ИТАР-ТАСС
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