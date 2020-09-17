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Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ 15% для доходов более 5 млн рублей 

ТАСС и ещё 36 1 час назад
В Госдуму внесен проект о ставке НДФЛ 15%
Фото: РИА Новости
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% с 13% при налогообложении доходов физлиц, превышающих 5 млн рублей в год. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2021 года увеличивается до 15% ставка НДФЛ в отношении доходов граждан, превышающих 5 млн рублей за налоговый период. Процесс администрирования этих доходов будет в высокой степени автоматизирован и не увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков, и не потребует сдачи дополнительной налоговой декларации в налоговые органы, говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ от 8 июля 2020 года и направлен на создание дополнительного источника финансовых средств на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.
Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год с 13% до 15%. Глава государства отметил, что повышенным налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 млн рублей.
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Комментарии
Экономика , Недвижимость , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Госдума , Правительство РФ
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