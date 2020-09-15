Деньги не спасут: россиянам дали совет на черный день

Аналитики предсказывают новый виток экономического кризиса до конца 2020 года, пишет «Свободная пресса»

По мнению экономистов, короткий постпандемический подъем снова сменится спадом из-за второй волны заболеваемости, снижения потребительской активности и исчерпания возможностей мировых центробанков.

Согласно новому исследованию Deutshe Bank, эпоха глобализма сменится эрой беспорядка, в которой все будет другим: от экономики до образа жизни.

Российский ученый, теоретик социальной философии, экономист и инженер Александр Субетто советует россиянам не копить на черный день. Эксперт отмечает, что когда наступит этот день, денежные сбережения разлетятся как «цветные бумажки». Первыми среди них окажутся доллары.

По его убеждению, деньги нужно вкладывать во что-то действительно нужное. Наиболее перспективными вложениями будут расходы на повышение квалификации и образование. Субетто видит новое общество «кооперационным и управляемым», в котором особым спросом будут пользоваться новейшие технологии: цифровизация, роботизация, искусственный интеллект.

Экономист Михаил Делягин утверждает, что на преображение России достаточно полгода «нормальной социально-экономической политики». По его словам, результаты деятельности правительства Примакова-Маслюкова в 1998 99 годах это лишний раз подтверждают.

Для этого, по мнению экономиста Михаила Хазина, необходимо «подрезать элитные хвосты»: все чиновники и бизнесмены, ориентированные на США, должны быть выведены из элиты.