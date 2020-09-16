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Европейцы забили погреба никому не нужным вином 

Lenta.ru 2 часа назад
Европейцы забили погреба никому не нужным вином
Фото: Reuters
Нынешний урожай винограда может оказаться одним из самых проблемных для фермеров по всему миру. Глобальный экономический спад, изменения климата и введение США 25-процентных пошлин на французскую, испанскую, английскую и немецкую продукцию привели к обрушению экспорта. Погреба в Европе сейчас оказались буквально забиты никому не нужным вином, сообщает Bloomberg.
В некоторых районах, например в Бургундии (Франция), ожидается щедрый урожай. А в Испании власти начали приплачивать фермерам за снижение сбора винограда, причем компенсация может составлять до 60 процентов от обычной цены за потерянный виноград. Из-за большого количества не проданного вина некоторые поставщики избавляются от излишков, продавая товары на винокурни, чтобы там из него делали дезинфицирующие средства и ингредиенты для духов.
Если в Европе винограда в достатке, то для США сезон оказался провальным. Из-за лесных пожаров на западном побережье виноград пришлось собирать не созревшим. А знаменитый 45-летний виноградник каберне в долине Чилес и вовсе был уничтожен. Большая проблема — дым, запах которого может испортить виноград. Так что количество вина, особенного красного, в этом году может значительно сократиться. Хуже всего обстановка складывается в Орегоне: там сгорела винодельня Rogue Valley.
В целом пандемия коронавируса вызвала самое резкое сокращение спроса на шампанское со времен Второй мировой войны. В связи с этим производители договорились собирать меньше винограда — часть урожая будет уничтожена. Это касается сортов шардоне, пино-нуар и пино-менье.
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Экономика , Bloomberg
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