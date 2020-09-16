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Россиян хотят оставить без алкоголя на Новый год 

Артём Кульша 1 час назад
Продажу алкогольной продукции следует ограничить в дни новогодних праздников. С таким предложением, как сообщает RT, выступил общественный деятель Султан Хамзаев.
Хамзаев, как сообщал «Рамблер», — член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия». Некоторое время назад он направил письмо на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко с просьбой рассмотреть возможность ограничения времени продажи алкогольной продукции в новогодние праздники четырьмя часами в день — с 14:00 до 18:00.
Он мотивировал необходимость введения этой меры тем, что это поспособствует снижению числа отравлений алкоголем, в том числе с летальным исходом, а также преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения в период новогодних праздников.
Общественник напомнил министру, что во время новогодних праздников смертность среди граждан России в результате отравления алкоголем увеличивается почти вдвое.
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Экономика , Видео , Личный счет , Михаил Мурашко , Султан Хамзаев , Общественная палата России
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