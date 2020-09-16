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В России решили «секретно» повысить налог 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Одна из поправок в Налоговый кодекс России, которые обсуждает комиссия правительства по законопроектной деятельности, касается повышения налога на добычу удобрений и руд, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
На заседании 15 сентября в проекте появилось идея увеличить сборы в 3,5 раза. В Минфине, подготовившем предложение, решили, что оно поможет снизить дефицит бюджета. Как отмечают источники, поправку внесли «секретно», без обсуждения с представителями отрасли. Ее хотели направить в Госдуму уже на следующий день, но, возможно, сроки перенесут.
Предполагается, что «рентный коэффициент» на ставку налога коснется компаний по добыче всех видов твердых полезных ископаемых, кроме угля, алмазов, золота, торфа и общераспространенного сырья.
В материале указано, что в общей сложности Минфин хочет собрать с этих компаний дополнительно 100 миллиардов рублей в год, но, по оценке бизнеса, 90 процентов средств придется именно на налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Участники рынка утверждают, что решение не только сократит инвестиции в отрасль и сделает кредиты для предприятий более дорогими, но приведет к уменьшению налогооблагаемой базы, то есть к сокращению производства. Также они отмечают, что инициатива противоречит готовящемуся законопроекту о защите капиталовложений, поскольку, очевидно, что условия для всех попадающих под регулирование компаний после столь резкого пересмотра налогов изменятся.
Ранее поправки в Налоговый кодекс касались в основном увеличения доходов от добычи углеводородов, против которого выступили крупнейшие нефтяные компании России.
Другим способом пополнения бюджета, который предложил Минфин, стало резкое повышение акциза на сигареты — на 20 процентов по сравнению с текущим уровнем, а не на 4 процента, как планируется на данный момент. Из-за этого средневзвешенная цена пачки сигарет вырастет до 140 рублей.
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Комментарии 38
Экономика , Видео , Госдума , Минфин
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