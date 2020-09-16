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«Непонимание реальности»: Песков ответил главе Еврокомиссии после ее угроз «Северному потоку — 2» 

Daily Storm 57 минут назад
Кремль ответил главе Еврокомиссии по «Севпотоку-2»
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ангажированным заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что любое разрешение ситуации с «Северным потоком — 2» не поменяет модель поведения Москвы на международной арене. В Кремле считают необходимым прекратить упоминать проект газопровода в контексте какой-либо политизации при обсуждении инцидента с Алексеем Навальным, отметил Песков. Он также напомнил критикам Москвы, что «Северный поток — 2» выгоден как России, так и Евросоюзу.

«Это такая ангажированность и абсолютное нежелание, сознательное или несознательное непонимание реальности, которая имела место в случае с берлинским пациентом», — ответил представитель Кремля на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Пресс-секретарь главы государства призвал Запад не политизировать ситуацию вокруг «Северного потока — 2».

«Что касается упоминаний газопровода, то, наверное, надо прекратить упоминать его в контексте какой-либо политизации, — сказал Песков. — Это коммерческий проект, который находится в русле интересов как России, так и стран Евросоюза, в первую очередь Германии».

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Комментарии
Экономика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , ЕС , Еврокомиссия
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