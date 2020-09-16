Мишустин рассказал о «находившейся на грани» экономике РФ 

Правительство РФ смогло сохранить необходимый баланс, проведя российскую экономику по краю в условиях санкций, пандемии коронавируса и снижения цен на энергоресурсы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин . По его словам, меры принятые членами кабмина в непростое время, полностью себя оправдали, сообщает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что членам правительства пришлось работать в условиях «серьёзных финансовых вызовов». К ним премьер причислил антироссийские санкции, падение цен на нефть и эпидемиологические риски. В результате решения принимались в то время, когда отечественная экономика находилась буквально «на острие, на очень тонкой грани».

«Надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи выполнения социальных обязательств и выведения экономики на темпы роста и развития», — пояснил премьер.

При этом глава кабмина добавил, что все действия правительства по борьбе с коронавирусом и преодолению экономического кризиса себя полностью оправдали. Резюмируя, Мишустин отметил, что вывод доходов россиян на докризисный уровень начнется уже в 2021 году.