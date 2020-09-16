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Мишустин рассказал о «находившейся на грани» экономике РФ 

Павел Тиунов 1 час назад
Мишустин рассказал о «находившейся на грани» экономике РФ
Фото: РИА Новости
Правительство РФ смогло сохранить необходимый баланс, проведя российскую экономику по краю в условиях санкций, пандемии коронавируса и снижения цен на энергоресурсы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, меры принятые членами кабмина в непростое время, полностью себя оправдали, сообщает ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что членам правительства пришлось работать в условиях «серьёзных финансовых вызовов». К ним премьер причислил антироссийские санкции, падение цен на нефть и эпидемиологические риски. В результате решения принимались в то время, когда отечественная экономика находилась буквально «на острие, на очень тонкой грани».
«Надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи выполнения социальных обязательств и выведения экономики на темпы роста и развития», — пояснил премьер.
При этом глава кабмина добавил, что все действия правительства по борьбе с коронавирусом и преодолению экономического кризиса себя полностью оправдали. Резюмируя, Мишустин отметил, что вывод доходов россиян на докризисный уровень начнется уже в 2021 году.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Валентин Катасонов заявил, что российская экономическая система может не выдержать падение потребительского спроса в стране и в ближайшее время рухнуть.
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Экономика , Валентин Катасонов , Михаил Мишустин , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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