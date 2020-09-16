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США «подвели» Украину с газом 

Артём Кульша 1 час назад
США «подвели» Украину с газом
Фото: РИА Новости
Украина не обладает необходимой инфраструктурой для покупок сжиженного природного газа из США, а также средствами на ее строительство. Какие-то разовые сделки возможны, но в основном Украина зависит от российского газа, пояснили «Свободной прессе» эксперты.
«Рамблер» писал, что контракт по транзиту газа между Россией и Украиной был заключен в 2019 году с фиксированной ценой, а «Газпром» выплатил «Нафтогазу» около 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
С начала сентября 2020 года Украина перешла на виртуальный реверс, что означает, что около половины транзитных объемов газа, следующих из России в Европу, сразу остаются в украинских хранилищах, отмечает «Свободная пресса».

«Основа «энергетической независимости» Украины — российский газ. Поставки американского СПГ были организованы лишь единожды. Если не ошибаюсь, в 2017 году это провернула компания «ЭРУ Трейдинг». Повторить её авантюру больше никто не пытался», — пояснил изданию эксперт аналитического портала Rubaltic.ru Алексей Ильяшевич.

Он отметил, что доставить сколь-нибудь существенные объемы американского газа до украинских ПХГ «невозможно по техническим причинам».

«Здесь все упирается в деньги. Организация регулярных и значительных поставок американского СПГ на Украину требует больших капиталовложений. Сделать их пока никто не готов», — заявил эксперт.

В свою очередь писатель и политолог Дмитрий Лекух высказал мнение, что американцам интересен «только вентиль» на украинской газовой трубе, который они «могут в любой момент политически перекрыть».

«Больше на Украине в плане энергетики их не интересует вообще ничего», — уверен он.

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Комментарии 1
Экономика , Дмитрий Лекух , Нафтогаз , Газпром
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