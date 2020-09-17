Белоруссия в текущем году должна заплатить 3,6 миллиарда долларов по внешнему долгу, новый российский кредит может быть использован на эти цели, заявила РИА Новости профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Москва и Минск ранее в сентябре договорились о предоставлении Белоруссии госкредита. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в понедельник озвучил его сумму — 1,5 миллиарда долларов. Лукашенко в среду заявил, что из 1,5 миллиарда долларов кредита 1 миллиард пойдет на рефинансирование долга республики перед РФ.

"Внешний долг Беларуси составляет порядка 18 миллиардов долларов. В этом году Белоруссия должна будет заплатить 3,6 миллиарда, 2 миллиарда она уже оплатила. И вот как раз те самые 1,6 миллиарда, которые были предоставлены российским правительством пойдут на погашение недостающей части того долга", — сказала Финогенова.

Планируется, что кредит будет предоставлен в ближайшее время. Как рассказал журналистам глава Минфина Антон Силуанов , обсуждается предоставление кредита в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году.

Собеседница агентства отметила, что долговые перспективы Белоруссии нельзя назвать радужными.

"Во-первых, на их рост будет влиять снижение ВВП. С января по август он снизился на 35,9 миллиардов долларов. Снизился и объем промышленного производства. Вероятно, это связано с последствием пандемии и в целом со структурными проблемами в экономике. Также усугубляет ситуацию и снижение валютных поступлений от экспорта", — объяснила она.

Тем не менее, по мнению эксперта, определенный оптимизм можно выразить относительно сельского хозяйства страны.