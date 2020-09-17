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Сбербанк ожидает полного восстановления экономики к концу 2021 года 

Прайм 1 час назад
Сбербанк назвал сроки восстановления экономики РФ
Фото: ТАСС
Сбербанк ожидает полного восстановления российской экономики в четвертом квартале 2021 года, сообщил старший вице-президент банка Владимир Ситнов.

"Полноценное восстановление экономики мы ждем не раньше, чем конец 2021 года. Если мы берем базу первый квартал 2019 года, мы верим, что к четвертому кварталу 2021 года эта кривая выйдет примерно на тот же уровень", — сказал он, выступая на конференции Сбербанка для девелоперов жилья.

Пандемия коронавируса весной стала главной угрозой для российской экономики: власти ожидали, что закрытые границы, падение цен на нефть из-за низкого спроса и введенные из-за вируса ограничения внутри страны приведут в текущем году к снижению ВВП России первые с 2015 года.
Однако российская экономика во втором квартале проявила себя лучше прогнозов: ВВП упал на 8% вместо ожидавшихся Минэкономразвития 9,6% и оценки ЦБ в 9-10%. Зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что динамика ВВП в июле-августе складывается лучше ожиданий регулятора, в результате итоги года также могут оказаться выше его прогноза по спаду ВВП в 4,5-5,5%. А Минэкономразвития уже улучшило ожидания по спаду экономики в 2020 году до 3,9% с 4,8%.
При этом первый зампред ЦБ Ксения Юдаева говорила в конце июля, что российская экономика восстановится к уровню 2019 года только в первом квартале 2022 года.
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Комментарии
Экономика , Владимир Ситнов , Алексей Заботкин , Ксения Юдаева , Сбербанк России , Минэкономразвития , Центральный банк России
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