Сбербанк назвал сроки восстановления экономики РФ

"Полноценное восстановление экономики мы ждем не раньше, чем конец 2021 года. Если мы берем базу первый квартал 2019 года, мы верим, что к четвертому кварталу 2021 года эта кривая выйдет примерно на тот же уровень", — сказал он, выступая на конференции Сбербанка для девелоперов жилья.