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Налоговый кодекс России изменят, чтобы дать кредит Белоруссии 

Секрет Фирмы 55 минут назад
Налоговый кодекс России изменят из-за Белоруссии
Фото: РИА Новости
Кредит на $1,5 млрд, который Россия пообещала выдать Белоруссии, потребует внести поправки в Налоговый кодекс. В настоящем виде документ не включает соседнюю страну в число тех, кому Россия может предоставлять такие кредиты.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова главы Минфина Антона Силуанова. По его словам, все необходимые поправки для предоставления Белоруссии денежной помощи уже подготовили. Работу по предоставлению кредита начнут сразу после того, как их одобрят.
Министр пояснил, что межгосударственный кредит на $1 млрд Россия перечислит Белоруссии двумя траншами в 2020 и 2021 году. Ещё $500 млн Минск получит через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). Планируется, что заём ЕФСР предоставят в долларах, а межгоскредит — в рублях.
По словам Силуанова, Россия рассматривает этот кредит как «в целом антикризисную поддержку», в том числе «на борьбу с COVID-19». Глава Минфина подчеркнул, что в обмен на эти деньги Россия получает «стабильность финансов нашего партнёра, гарантии устойчивого выполнения Белоруссией обязательств перед российскими контрагентами».

«По оценкам на сегодня, вкладчики забрали около $1 млрд из банков, поэтому платёжный баланс будет поддержан и таким образом», — уточнил министр.

Также Белоруссии предъявят условия о выполнении обязательств в энергоресурсной сфере. Что до сроков возврата кредитов, сейчас никаких конкретных договорённостей нет. Силуанов сказал, что это будет определено в соглашениях, но пока руководствуются сроками в 10 лет.
О предоставлении кредита на $1,5 млрд, когда Белоруссию накрыл политический кризис после последних президентских выборов и массовых протестов, объявил президент России Владимир Путин 14 сентября 2020 года, на встрече с Александром Лукашенко в Сочи. Российский лидер решил финансово поддержать соседнюю республику «в этот сложный момент» для неё. Между тем за 26 лет правления Лукашенко Минск уже задолжал Москве около $8 млрд, а всего на поддержку режима в соседней республике Россия за это время потратила $98,7 млрд
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Комментарии
Экономика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минфин
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