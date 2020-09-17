Строительство газопровода «Северный поток — 2» должно быть приостановлено, а в отношении России должны быть введены санкции в связи с инцидентом с политиком Алексеем Навальным . Об этом, как сообщает ТАСС, сказано в резолюции Европейского парламента (ЕП).

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».