Банк Англии сохранил учетную ставку

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Банк Англии (британский центробанк) на заседании в четверг решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.

Он также сохранил программу выкупа активов с рынка в объеме 745 миллиардов фунтов стерлингов.