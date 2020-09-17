Банк Англии сохранил учетную ставку

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Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 0,1%
RT на русском
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1 час назад
Фото:
Reuters
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Банк Англии (британский центробанк) на заседании в четверг решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.
Он также сохранил программу выкупа активов с рынка в объеме 745 миллиардов фунтов стерлингов.
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