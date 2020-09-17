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Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 0,1% 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Банк Англии сохранил учетную ставку
Фото: Reuters
Банк Англии (британский центробанк) на заседании в четверг решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.
Он также сохранил программу выкупа активов с рынка в объеме 745 миллиардов фунтов стерлингов.
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