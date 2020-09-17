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Россия на пороге нового кризиса 

Вероника Полынина 1 час назад
России предрекли новый кризис
Фото: ТАСС
Россию ждет новый инвестиционный кризис из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, сообщает Live24 со ссылкой на исследование Центра развития НИУ ВШЭ «О динамике и структуре инвестиционной активности на фоне пандемии».
В период с 1999 по 2010 годы инвестиции ежегодно росли в среднем на 9,7%. Во втором десятилетии XXI века рост замедлился и составил в среднем 1,9%. Во втором квартале 2020 года инвестиции сократились на 7,7% по отношению к предыдущему году, когда было зафиксировано увеличение на 1,2%.
Больше всего пострадал малый бизнес. Вложения в предприятия малого бизнеса упали на 36%. При этом специалисты предупреждают, что на фоне пандемии и снижения нефтяных цен восстановления инвестиционной активности в ближайшее время не произойдет.
Ранее, как писал «Рамблер», премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что отечественная экономика находилась буквально «на острие, на очень тонкой грани» во время пандемии коронавируса. Мишустин подчеркнул, что членам правительства пришлось работать в условиях «серьёзных финансовых вызовов». К ним премьер причислил антироссийские санкции, падение цен на нефть и эпидемиологические риски. По словам главы кабмина, принятые меры себя полностью оправдали.
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Экономика , Михаил Мишустин , ВШЭ
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