России предрекли новый кризис

Россию ждет новый инвестиционный кризис из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, сообщает Live24 со ссылкой на исследование Центра развития НИУ ВШЭ «О динамике и структуре инвестиционной активности на фоне пандемии».

В период с 1999 по 2010 годы инвестиции ежегодно росли в среднем на 9,7%. Во втором десятилетии XXI века рост замедлился и составил в среднем 1,9%. Во втором квартале 2020 года инвестиции сократились на 7,7% по отношению к предыдущему году, когда было зафиксировано увеличение на 1,2%.

Больше всего пострадал малый бизнес. Вложения в предприятия малого бизнеса упали на 36%. При этом специалисты предупреждают, что на фоне пандемии и снижения нефтяных цен восстановления инвестиционной активности в ближайшее время не произойдет.