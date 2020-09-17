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Эксперт рассказал об угрозе исчезновения нефтяной отрасли в России 

Вероника Полынина 34 минуты назад
Российская нефть оказалась под угрозой
Фото: Reuters
Обвал нефтяных цен в начале 2020 года поставил под угрозу существование нефтяной отрасли в России, считает президент «РуссНефти» Евгений Толочек.
По его словам, весной и летом 2020 года банкротство угрожало многим нефтяным компаниям, среди которых были даже «крепкие середнячки». Справиться с последствиями нефтяного кризиса отрасль смогла только при помощи государства.

«Все было очень плохо, просто на грани. Мы сегодня, возможно, создавали бы отрасль заново», — отметил Толочек.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Перов в комментарии ФБВ «Экономика Сегодня» отметил, что расхожее мнение о богатстве нефтяных компаний является ничем не обоснованным стереотипом.

«Добыча ресурсов требует постоянных вложений в геологоразведку, подготовку новых месторождений. И бизнес-планы компаний сплошь состоят из запланированных заимствований у банков. Нефтяники живут на кредиты, как и весь остальной бизнес», — пояснил он.

Перов отмечает, что нефтегазовая сфера приносит максимум доходов в бюджет, но при этом облагается такими налогами, что прибыли у компаний остается не много. Компании не откладывают деньги, а пускают их в оборот.
По словам главы представителя ФНЭБ, нынешняя цена нефти в $40 за баррель многие компании устраивает, поскольку бизнес оптимизировался и перестроил свою работу под новые условия.

«Так или иначе, добытчикам приходится лавировать на балансе прибылей и убытков, но при этом думать еще и о будущем», — отметил Перов.

Так, бизнес заинтересован в долгосрочных инвестициях в развитие нефтедобычи, что дает возможность бороться за новые рынки нефти.
Как писал «Рамблер», во время острой фазы пандемии стоимость нефти рухнула с 50 до 20 долларов за баррель всего за 11 дней. Затем нефтяные цены упали ниже нуля. Продавцы были готовы приплатить покупателям, чтобы те забрали ненужную нефть. Для восстановления баланса на рынке сраны-участницы ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти.
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Комментарии 48
Экономика , Евгений Толочек , Александр Перов , Фонд национальной энергобезопасности , Русснефть
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