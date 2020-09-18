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Кудрин назвал уровень госдолга России «объектом зависти» 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Кудрин назвал госдолг России «объектом зависти»
Фото: РИА Новости
Уровень российского госдолга уже много лет являлся объектом зависти других стран, его планируемый рост в ближайшие три года до 21% ВВП не критичен для экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Кудрин пишет в статье для РБК, что «увеличение госдолга в ходе трехлетки до 21% ВВП не является критическим для нашей экономики», и «после погашения долгов в 2000-е этот показатель на протяжении многих лет находился на исторически низком уровне и являлся объектом зависти правительств других стран».

«Для того мы и снижали в тучные годы госдолг, чтобы в кризисный момент его низкий уровень был еще одним резервом правительства», — указал он.

Глава Счетной палаты также заявил, что объем накопленных в России резервов позволяет увеличить траты на помощь гражданам и бизнесу, Фонд национального благосостояния, который является главной «кубышкой» правительства, тратится очень консервативно.

«Например, в августе 2020 года из ФНБ на финансирование дефицита бюджета было направлено только 3,6 млрд рублей, а по итогам года (…) ожидается расходование примерно 350 млрд рублей из этого запаса. Как известно, в кризис 2008-2009 годов было потрачено более половины резервного фонда. Если на 1 января 2009 года фонд составлял более 4 трлн рублей, то на 1 января 2010 года там оставалось лишь 1,8 трлн», — пояснил он.

В связи с этим, по мнению Кудрина, «можно было больше потратить на поддержку граждан и бизнеса», расширить программы «поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля».
На начало 2020 года госдолг России составлял 12,3% ВВП. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, в 2021 году он вырастет до 20,3% ВВП, в 2022 — до 20,8% ВВП, а в 2023 — до 21,3% ВВП, передает РИА «Новости».
Объем ФНБ на конец 2019 года составлял 7,8 трлн рублей. На 1 сентября он достиг 13,257 трлн рублей, при этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил эквивалент 8,910 трлн рублей.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Россия подходит к уровню государственного долга в 20% ВВП, отметив, что переступать эту черту не стоит. При этом в конце августа из-за расходов на борьбу с коронавирусом госдолг ряда крупных стран достиг послевоенного рекорда.
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Комментарии 2
Экономика , Антон Силуанов , Алексей Кудрин , Счетная палата , Минфин , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния , РИА Новости , РБК
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