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Власти России сэкономят на лекарствах для людей 

Lenta.ru 44 минуты назад
Власти РФ сэкономят на лекарствах от редких болезней
Фото: ТАСС
В проекте федерального бюджета России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов траты на дорогие лекарства для редких (орфанных) заболеваний снижены на 12 процентов, сообщает РБК.
Власти собираются сэкономить 19,5 миллиарда рублей на программе «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой идет помощь людям, страдающим от гемофилии, муковисцидоза, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянного склероза и других заболеваний, которые не поддаются полному излечению.
Минздрав собирает от регионов заявки на самые дорогие лекарства, купить которые они сами не в состоянии. В 2019 году на эти цели потрачено 56,09 миллиарда рублей, на 2020 год запланированы траты 54 миллиарда рублей.
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский предположил, что Минздрав попытается надавить на фармкомпании, чтобы заставить их снизить цены. По его мнению, исключить пациентов из программы помощи невозможно по законодательству, а значит, просто перестать покупать лекарства из-за отсутствия средств ведомство не сможет.
Также эксперт напомнил, что ранее бюджет программы не всегда исполнялся, так что накопились какие-то остатки. Однако расширение списка заболеваний, попадающих в программу, теперь маловероятно.
Ранее стало известно, что новом бюджете предполагается выделить меньше, чем планировалось, средств на образование и демографические проекты. Также сократятся на 2,5 триллиона рублей расходы на выплату пенсий и существенно увеличится господдержка СМИ.
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Комментарии
Экономика , Александр Саверский , Минздрав РФ
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