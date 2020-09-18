Курс доллара: США помогут рублю 

Экономист FxPro Александр Купцикевич заявил, что курс доллара в декабре 2020 года способен рухнуть до 70 рублей из-за почти нулевой базовой ставки в США и накопленного российской валютой потенциала.

По мнению аналитиков, в предыдущие несколько месяцев рубль накапливал потенциал, теряя позиции даже при растущей нефти и масштабном ослаблении доллара.

Если российская валюта реализует этот потенциал, доллар упадет до 74 рублей уже на этой неделе, до 72,5 рубля — к концу сентября, а в конце года «американец» будет стоить 70 рублей.

Михайлов подчеркнул, что на рубль в ближайшее время также будут влиять геополитические риски, волнения на нефтяном рынке и скорость восстановления мировой экономики.