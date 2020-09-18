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Курс доллара: США помогут рублю 

Мария Иванова 2 часа назад
Экономист FxPro Александр Купцикевич заявил, что курс доллара в декабре 2020 года способен рухнуть до 70 рублей из-за почти нулевой базовой ставки в США и накопленного российской валютой потенциала.
Эксперты спрогнозировали курс доллара к концу года
По мнению аналитиков, в предыдущие несколько месяцев рубль накапливал потенциал, теряя позиции даже при растущей нефти и масштабном ослаблении доллара.
Если российская валюта реализует этот потенциал, доллар упадет до 74 рублей уже на этой неделе, до 72,5 рубля — к концу сентября, а в конце года «американец» будет стоить 70 рублей.
Федеральная резервная система США планирует сохранить базовую ставку на уровне 0-0,25 процента до начала 2024 года. Специалист Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что низкая ставка ФРС — это плохо для доллара и хорошо для валют развивающихся рынков.
Михайлов подчеркнул, что на рубль в ближайшее время также будут влиять геополитические риски, волнения на нефтяном рынке и скорость восстановления мировой экономики.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 17 сентября курс доллара подскочил на 36,75 копейки, до 75,34 рубля. Евро взлетел до 89,06 рубля (плюс 50,25 копейки).
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах»
Комментарии 8
Экономика , Видео , Александр Купцикевич , Михаил Васильев , ФРС , Совкомбанк , Московская биржа
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