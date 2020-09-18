«Надо еще заработать»: Кудрин раскритиковал Минэкономразвития 

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин посчитал излишне оптимистичным прогноз Минэкономразвития по росту российской экономики в 2022-2023 годах. Об этом он заявил в своей статье для РБК.
Кудрин отметил, что Минэкономразвития прогнозирует темпы роста ВВП выше 3% ежегодно.
«Это выглядит очень оптимистично. Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022–2023 годы мы пока не видим, подобные темпы роста надо еще заработать», — уверен глава Счетной палаты.
Как сообщал «Рамблер», 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил план по восстановлении российской экономики после пандемии коронавируса. По словам главы правительства, на проведение почти 500 мероприятий по «спасению» экономики заложено более 5 триллионов рублей.