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Кремль ответил на критику Кудрина из-за бедности в России 

Lenta.ru 1 час назад
Кремль ответил на критику Кудрина
Фото: ТАСС
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил главе Счетной палаты Алексею Кудрину на его критику из-за недостаточной поддержки населения в кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК.
Кудрин ранее написал в своей колонке, что властям России хватит резервов, чтобы помочь бедным гражданам и бизнесу. Он призвал задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). По его оценке, использование нескольких сотен миллиардов рублей из российской «кубышки» позволило бы не допустить рост доли бедного населения и ликвидации предприятий.
Песков в ответ подчеркнул, что принятые в России меры для поддержки граждан и бизнеса были эффективными и тщательно выверенными. Он также указал, что многие страны бросили на борьбу с кризисом больше денег, чем Россия, однако к лучшему положению дел в бизнесе это не привело.
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Экономика , Дмитрий Песков , Алексей Кудрин , Счетная палата , Фонд национального благосостояния
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