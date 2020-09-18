Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.95
$
75.22
88.90
89.12
Прогноз
14.09 – 21.09
$
72.60
85.25
Индексы и котировки Brent
43.43
–0.14 Золото
1953.00
+0.06 РТС
1243.29
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.09
1.1844
–0.0008
03.09
1.1852
15.09
07.09
24.08

ЦБ принял решение по ключевой ставке 

Алиса Селезнёва 38 минут назад
Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Центробанк пояснил, что в последние месяцы темпы роста цен в целом «сложились несколько выше ожиданий».

«Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков», — подчеркнул регулятор.

При этом Банк России отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2020 года ЦБ РФ последовательно снизил ключевую ставку с 6% до 4,25%, достигнув таким образом исторического минимума. При этом эксперты не ожидали снижения ставки на заседании совета директоров банка 18 сентября. Причиной таких ожиданий были названы обсуждение новых антироссийских санкций в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, а также ускорение инфляции в августе.
Комментарии 6
Экономика , Видео , Алексей Навальный , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Налоги будут выжиматься по максимуму»: РФ влезет в долги
«Налоги будут выжиматься по максимуму»: РФ влезет в долги
Аналитики обескуражили прогнозом по рублю
Аналитики обескуражили прогнозом по рублю
В России решили «секретно» повысить налог
В России решили «секретно» повысить налог
США «подвели» Украину с газом
США «подвели» Украину с газом
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение