ЦБ принял решение по ключевой ставке 

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Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Центробанк пояснил, что в последние месяцы темпы роста цен в целом «сложились несколько выше ожиданий».

«Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков», — подчеркнул регулятор.

При этом Банк России отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях