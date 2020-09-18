ЦБ принял решение по ключевой ставке 

Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Центробанк пояснил, что в последние месяцы темпы роста цен в целом «сложились несколько выше ожиданий».
«Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков», — подчеркнул регулятор.
При этом Банк России отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2020 года ЦБ РФ последовательно снизил ключевую ставку с 6% до 4,25%, достигнув таким образом исторического минимума. При этом эксперты не ожидали снижения ставки на заседании совета директоров банка 18 сентября. Причиной таких ожиданий были названы обсуждение новых антироссийских санкций в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, а также ускорение инфляции в августе.