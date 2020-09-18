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Экономист назвал студенческий капитал чрезмерной мерой 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Экономист оценил идею о студенческом капитале
Фото: РИА Новости
Депутатскую инициативу о выдаче студенческого капитала в 500 тыс. рублей всем выпускникам вузов, завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Абрамов назвал чрезмерной мерой. По его мнению, студентам стоит помогать, но необходимо «сохранять и рыночные отношения, и стимулы бороться».

Мне кажется, что это чрезмерная мера. Лучше идти по пути облегчения кредитов, которые выдают студентам на образование. Так у них сохраняются стимулы хорошо учиться, получить хорошую профессию и рассчитаться с кредитами, — заявил в эфире радио Sputnik Абрамов.

Как писал NEWS.ru, зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов усомнился, что российский бюджет сможет осилить выплату всем выпускникам вузов «подъёмных» средств. Он предложил поддерживать только тех выпускников, которые будут выезжать работать в дальние регионы России и сельскую местность.
Выплачивать полмиллиона рублей выпускникам вузов и 250 тысяч закончившим средние специальные учебные заведения предложил замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов. Согласно инициативе, право на студенческий капитал будут иметь студенты очной формы обучения, получающие высшее или среднее специальное образование впервые. Учится студент на бюджетном или очном отделении, значения иметь не должно. Использовать студкапитал, в случае принятия инициативы, можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или бизнес.
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Экономика , Личный счет , Игорь Морозов , Александр Абрамов , Федот Тумусов , Справедливая Россия , Совет Федерации , РАНХиГС , ИА Sputnik
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