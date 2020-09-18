Экономист оценил идею о студенческом капитале

Мне кажется, что это чрезмерная мера. Лучше идти по пути облегчения кредитов, которые выдают студентам на образование. Так у них сохраняются стимулы хорошо учиться, получить хорошую профессию и рассчитаться с кредитами, — заявил в эфире радио Sputnik Абрамов.