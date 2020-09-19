Германии грозят штрафные санкции в 10 млрд евро, если Берлин откажется от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат Бундестага , член комитета по международным делам Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии»).

Он подчеркнул, что газопровод — «не немецкий и не российский проект», в нем «участвуют более 100 фирм», получивших необходимые разрешения. При отказе от проекта потребуется «возмещение ущерба всем этим фирмам», передает РИА «Новости».

Также Гердт напомнил, что Германия «закрывает угольные станции, отказывается от атомной энергетики, переходит на электротранспорт».

«Где же мы будем брать энергоресурсы, если отказаться от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам Россия по газу?» — сказал он.

Гердт заявил, что США невыгодно строительство газопровода из России, идет борьба за энергетические рынки сбыта, но она ведется «грязными политическими и экономическими методами».