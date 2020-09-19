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СМИ сообщили о планах кабмина сократить расходы на оборону 

Говорит Москва 1 час назад
Россия урежет расходы на оборону
Фото: ТАСС
СМИ сообщили о планах кабмина сократить расходы на оборону. В 2021 году они уменьшатся почти на 200 млрд рублей.
По данным РБК, в следующем году ассигнования на оборону должны составить 3 трлн 110 млрд рублей, по отношению к ВВП бюджет национальной обороны будет на уровне 2,7% — это минимум с 2011 года.
Также издание уточняет, что расходы на экономику в следующем году вырастут на 19% по сравнению с планами, которые были до начала пандемии COVID-19. Согласно этой статьи, будет выделено 3 трлн 370 млрд рублей.
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Экономика , Личный счет , Рынки
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