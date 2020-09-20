Россия нашла замену нефти

На экспортных рынках фиксируется рекордная стоимость российской пшеницы. С начала нынешнего аграрного сезона, который стартовал первого июля, российская пшеница с уровнем протеина 12,5% подорожала на 8%. Сейчас ее экспортная стоимость превышает $220 за тонну.

Что важно, Россия продолжает укреплять позиции на уже существующих и завоевывать новые аграрные рынки. В частности, готовится закупать больше пшеницы из России Алжир, который традиционно считался вотчиной Франции. Правда, произойдет это не при самых благоприятных условиях: дело в том, что Алжир снижает требования к качеству ввозимого в стране зерна.

Российская пшеница при более приемлемой цене все же уступает французской. Однако снижение требований алжирской стороной было связано с неурожаем во Франции, который официальный Алжир был вынужден компенсировать за счет поиска новых импортеров.

Россельхознадзор сообщил о том, что ведутся подготовительные работы по выходу на рынок не только Алжира, но и Ирака — страны, также «новой» для отечественной пшеницы.

Государственная «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) намерена увеличить поставки в Бангладеш — один из самых перспективных рынков в Юго-Восточной Азии. Также ведутся перговоры с Иорданией.

Также аналитики агентства «Совэкон» отмечают крупные тендеры на поставку российской пшеницы в Турцию и Саудовскую Аравию — хотя эти страны и так давно находятся в сфере агроэкспортного влияния России.

При этом, что любопытно, основным конкурентом России на перспективном саудовском рынке является Украина, которая также ставит амбициозные задачи в нынешнем сельскохозяйственном году.

Зато весьма успешно продолжается сотрудничество России с Египтом, который много лет также входит в пятерку крупнейших импортеров российской пшеницы и меслина (пшенично-ржаной смеси): только с начала календарного года, по словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, в арабскую страну отгружено 3,5 млн тонн зерновых. В планах — увеличить поставки продукции животноводства.

О том, насколько оправдан оптимизм Патрушева, «Свободная пресса» расспросила экспертов по экспортной тематике.

Основатель и СЕО консалтинговой группы VvCube Вадим Ткаченко считает, что повышен цен на зерновые не такое большое, каким могло бы быть с учетом макроэкономической ситуации.

— Рост цен на пшеницу прогнозировался ещё в конце 2019 года и это с учетом того, что в этот прогноз не закладывались риски связанные с пандемией коронавируса. Такие прогнозы были связаны со стоимостью зерна со стороны Египта, ситуацией на Ближнем востоке, рост цен на пшеницу у конкурентов, ситуация с озимыми и посевные площади яровых.

В конце прошлого года была другая динамика с валютой, то есть рубль рос с октября по начало января. Несмотря на то что курс рубля сегодня намного ниже прошлогодних показателей это не сказалось на снижении цен на зерно.

«СП»: — Сейчас в пятерку крупнейших экспортеров пшеницы наряду с Россией входят США, Канада и Евросоюз. Насколько изменится на фоне пандемия этот расклад сил в наступившем аграрном году?

— Главный фактор, на мой взгляд, связан с исключительно большим мировым спросом на зерновые и относительным снижением предложений среди всех экспортёров на рынке зерна. Безусловно, коронавирус тоже уже внес свой вклад в расстановку сил.

Тем не менее, ситуация с озимыми и продолжающиеся «торговые войны» по ряду продукции и войны на Ближнем Востоке, также вносят свои корректировки в стоимость зерна. Несмотря на это повышение цен не столь ощутимое, как могло бы быть, и пока не превышает 4%.

Артем Деев , руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets считает, что снижения цен ожидать не стоит, поскольку спрос будет оставаться также крайне высоким.

— Вероятнее всего, рост цен на пшеницу на мировом рынке связан с более низким, чем обычно, урожаем кукурузы в США. Поэтому пик цены мы наблюдаем сейчас, в дальнейшем ожидается небольшое снижение. Однако цены все равно останутся на высоком уровне из-за повышенного спроса со стороны стран-импортеров.

«СП»: — А насколько сильны будут позиции России?

— Урожай кукурузы и подсолнечника на Юге России в этом году будет очень низким, что может затормозить продажи уже собранной пшеницы и ячменя, поскольку аграриям не придется освобождать хранилища под кукурузу и подсолнечник.

«СП»: — Между тем, напомню, еще летом независимые эксперты прогнозировали едва ли не катастрофу с урожайностью из-за негативных климатических явлений: засухи, градобоя?

— В Центральном и Приволжском федеральных округах, а также в регионах Западной Сибири валовой сбор зерна будет высоким и даже рекордным. И это сможет компенсировать недобор на Юге.

Урожай пшеницы прогнозируется на уровне 82,5-82,6 млн тонн. Урожай ячменя прогнозируется на уровне 20,7 млн тонн, кукурузы — 14 млн тонн, прочих зерновых — 12,2 млн тонн. В целом оценка валового сбора увеличена до 129,4 млн тонн.

По данным Минсельхоза, по состоянию на сегодняшний день зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 35,9 млн га (почти 75% площадей), собрано около 108 млн тонн зерна против 89,9 млн тонн годом ранее.

Средняя урожайность составляет 30,1 ц/га (29 ц/га в 2019-м). В том числе пшеница убрана с 24 млн га, намолочено 77,9 млн тонн — на 14,2 млн тонн больше показателя 2019 года.