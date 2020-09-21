Налоговые инициативы властей поддержат экономику и россиян в пандемию 

Эксперты рассказали о том, как новые налоговые законы и фискальная перезагрузка поддержат экономику страны в период кризиса.

В 2020 году последствия пандемии COVID-19 стали тяжёлым бременем для российской экономики. С апреля по июнь ВВП России сократился сразу на 8%, а по итогам всего года снижение может составить 4%, пишет RT

Между тем экономический спад был не таким серьезным, как в других государствах. Власти смогли поддержать население и бизнес в непростой период. На следующий год ставится такая же задача.

«Во главу угла по-прежнему ставится безусловное выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В 2021 году средства бюджета будут мобилизованы за счёт сокращения расходов. Отменяется индексация зарплат госслужащих, на 10% будут урезаны все бюджетные траты, не связанные с социальными обязательствами, на 5% — госпрограмма вооружений.

В итоге в следующем году бюджет получит дополнительно более 900 млрд рублей.

Кроме того, начнут действовать новые налоговые законы.

Так, для пополнения казны увеличат налогообложение ряда доходных отраслей. В частности, власти повысят налог на добычу полезных ископаемых.

Дополнительные доходы бюджету принесут и пересмотры соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Например, дополнительные поступления в бюджет от налога на кипрские выплаты составят 130—150 млрд рублей ежегодно. Аналогичный протокол планируется подписать с Мальтой.

Также одним из ключевых является законопроект о повышении с 1 января 2021 года ставки НДФЛ с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.