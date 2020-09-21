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Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов 

BFM.RU и ещё 6 2 часа назад
Мировые банки отмыли два триллиона долларов
Фото: Reuters
Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов, свидетельствуют документы подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), сообщает бельгийская Echo.
FinCEN имеет в своем распоряжении более 2 100 материалов с 2011 по 2017 год, показывающих, что банки продолжают проводить миллиардные операции с грязными счетами, номинированными в американских долларах.
Около 400 журналистов, специализирующихся на расследованиях, и объединенных в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) из 88 стран, получили банковские отчеты о подозрительных операциях клиентов (suspicious activity reports) от американского издания BuzzFeed.
В большинстве случаев банки не знали персональные данные клиентов, проводивших подозрительные операции. Большинство из них использовали «прокладки» в налоговых гаванях, где сохраняется банковская тайна.
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Комментарии 2
Экономика , Компании , Казначейство США
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