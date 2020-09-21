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Крах будет через полгода: Делягин обозначил сроки начала мощного кризиса 

Deita.ru 57 минут назад
Какими бы сложными не были нынешние проблемы в российской экономике, руководство страны с ними обязательно справится, считает известный экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».
Имеющегося запаса прочности России должно хватить как минимум на полгода. Так что в этот период россиянам не стоит ждать серьёзных потрясений и беспокоиться по поводу своего финансового положения. Однако, уже через полгода государство может начать испытывать серьёзные финансовые проблемы.
По мнению Делягина, к этому моменту могут полностью себя исчерпать все механизмы, направленные на стимулирование спроса и поддержку бизнеса. Даже сейчас те деньги, которые уже были влиты правительством в экономику в виде прямой денежной помощи самым незащищённым слоям населения, не произвели должного эффекта.
Если такая схема не приведёт к нужным для экономики результатам, то фактически российское руководство окажется в ситуации мощного кризиса, когда основной инструмент реанимации экономической активности окажется полностью недееспособным. Тогда может наступить настоящий крах по целому ряду направлений и отраслей экономики.
Уже сейчас известно, что в России образовался настоящий всплеск банкротств физических лиц, большинство из которых оказалось индивидуальными предпринимателями, которые просто разорились из-за кризиса, вызванного пандемией. И это только начало. Через полгода ситуация может стать гораздо серьёзнее и безнадёжнее, считает Делягин.
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Комментарии 33
Экономика , Видео , Компании , Личный счет , Михаил Делягин , РИА "Дейта"
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