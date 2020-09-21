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Курс доллара: рубль укрепится 

Мария Иванова 2 часа назад
Курс доллара: рубль укрепится
Фото: globallookpress.com
Аналитик Высшей школы управления финансами Михаил Коган считает, что на этой неделе курс доллара снизится как минимум до 74,5 рубля. Об этом пишет «Российская газета».
Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи в пятницу, 18 сентября, курс доллара подорожал на 39,5 копейки, до 75,57 рубля. Евро подскочил на 52,25 копейки, до 89,59 рубля.
Коган назвал такой рост курсов временным. По его мнению, в ближайшие дни американская валюта может подешеветь до 74,5 рубля, а евро — до 88 рубля.
Аналитик считает, что при благоприятном развитии ситуации валюты могут стать и гораздо дешевле. Коган отметил, что интерес к валютам развивающихся стран у инвесторов может появиться на фоне подорожавшей на восемь процентов нефти.
Одним из определяющих моментов для валют эксперт назвал выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, которые состоятся 22 и 24 сентября в Конгрессе.
Кроме того, на положении рубля отразится статистика мировой деловой активности, которую опубликуют 23 сентября.
Коган выразил уверенность, что рост заболеваемости коронавирусом пока не скажется на рубле: в последнее время на рынки влияют новости о разработке вакцин по всему миру. Также аналитик подчеркнул, что санкционная угроза со стороны Запада пока так и остается словами.
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Комментарии 2
Экономика , Джером Пауэлл , Михаил Коган , ФРС , "Российская газета"
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