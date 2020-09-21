Оценена стоимость запасов нефти и газа в России

Стоимость запасов нефти в России сократилась в 2019 году на 17,1% по сравнению с показателем 2018 года и составила 61,791 трлн рублей, говорится в материалах Минприроды РФ.

«Общий прогнозный объём добычи нефти на конец 2019 года по сравнению с 2018 годом уменьшился на 43,8 млн тонн (на 0,4%). Уменьшение стоимости запасов нефти за отчетный 2019 год составило 12,7 трлн рублей (17,1%)», — говорится в сообщении министерства.

Минприроды поясняет, что причина произошедших за год изменений — в увеличении операционных расходов на 7% и капитальных расходов на 7,2%. При этом средняя цена нефти снизилась на 2,2%, а дисконтированный чистый денежный поток (ДЧДП) снизился на 4,9%.

Стоимость запасов газа выросла на 4,2% и достигла 14,703 трлн рублей.

Общая стоимость запасов полезных ископаемых по итогам 2019 года составила 83,333 трлн рублей, что на 10,079 трлн рублей, или на 10,8%, меньше, чем годом ранее.

Как поясняет министерство, это вызвано, в первую очередь, снижением оценки стоимости запасов нефти, которые составляют 80% в суммарной оценке всех полезных ископаемых. При этом полученные данные по запасам в натуральном и стоимостном измерениях показали рост практически по всем видам оцениваемых полезных ископаемых, кроме нефти и железной руды.

Стоимость запасов железной руды за отчетный год снизилась на 214,9 млрд рублей (на 17,3%) и составила 1,025 трлн рублей. Ключевые причины уменьшения стоимости запасов железной руды заключаются в переоценке запасов, а также в уменьшении средней цены реализации, поясняет министерство.

Стоимость запасов коксующегося и энергетического угля за отчетный год составила 1,307 трлн рублей, что на 543 млрд рублей (на 29,4%) меньше, чем годом ранее.

Как отмечает Минприроды, причины уменьшения стоимости запасов коксующегося и энергетического угля — сокращение средней цены реализации (и соответственно выручки от реализации), а также увеличение операционных (эксплуатационных) расходов.