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Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ 

Мария Иванова 1 час назад
Экономист Михаил Делягин рассказал о последствиях пандемии и заявил, что запаса прочности в России хватит на ближайшие шесть месяцев. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «День ТВ».

«Кризис, в который мы входим, это не разовый удар, а какая-то новая нормальность, очень и очень надолго», — заявил Делягин.

Значительную часть восстановившегося после самоизоляции бизнеса Делягин назвал «живыми мертвецами». По его мнению, дольше, чем до конца 2020 года, они не протянут.
В то же время он подчеркнул, что государство может в «любой момент нормализовать ситуацию и продлить их существование».

«Вопрос выживания приобретает стратегический характер», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее Делягин посоветовал россиянам покупать валюту, несмотря на высокие курсы.
Экономист рекомендовал хранить сбережения в евро, швейцарских франках или золотых монетах. Он предупреждал, что доллар может рухнуть на треть на фоне выборов президента США и связанных с ними событий. По мнению Делягина, в США началось нечто вроде гражданской войны, в такие периоды национальные валюты особенно уязвимы.
Комментарии
Экономика , Михаил Делягин
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