«Такого кризисного года не было, наверное, с начала XX века. Даже в 2009 году наш ВВП падал на 0,1% ВВП, а в этом году упадёт на 4 или чуть больше процента — мировой ВВП. Так что по сравнению с 2009 годом это очень глубокий мировой глубокий кризис», — заявил Кудрин.