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Кудрин рассказал о самом кризисном годе с XX века 

ИА Regnum 4 часа назад
Нынешний, 2020 год, на фоне пандемии коронавируса станет самым кризисным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Такого кризисного года не было, наверное, с начала XX века. Даже в 2009 году наш ВВП падал на 0,1% ВВП, а в этом году упадёт на 4 или чуть больше процента — мировой ВВП. Так что по сравнению с 2009 годом это очень глубокий мировой глубокий кризис», — заявил Кудрин.

Госдума начинает бюджетный процесс и готовится обсудить исполнение федерального бюджета за 2019 год.
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Экономика , Видео , Алексей Кудрин , Госдума , Счетная палата , ИА REGNUM
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