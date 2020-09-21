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Минфин уронит уровень жизни населения 

Артём Кульша 2 часа назад
Минфин уронит уровень жизни населения
Фото: РИА Новости
Бюджетная политика Министерства финансов России приведет к падению уровня жизни населения. Об этом экономист Михаил Хазин заявил «Царьграду».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Он предполагает сокращение дефицита бюджета с 4,4% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 году до 1% в 2022-м, увеличение объема государственного долга до 20% ВВП в 2021-2022 годах, рост расходов в 2021-2023 годах, оптимизацию незащищенных статей бюджетных расходов на 10%, сокращение государственных программ по вооружению на 5% и неиндексацию заработных плат чиновников в 2021-м.
Сегодня Хазин заявил, что у правительства нет стратегии, а министр финансов России Антон Силуанов — очень абстрактный человек, который не знает экономики, и бухгалтер, который не может спать спокойно, если бюджет дефицитный.

«Для этого (преодоления дефицита бюджета. — Прим. ред.) надо девальвировать рубль. Тогда валютная выручка дает больший эффект в бюджет», — сообщил экономист.

Также он высказал мнение, что доллары, «которые в фондах», будут выводиться оттуда с целью компенсировать увеличение курса доллара, в результате чего вырастут цены и, как следствие, упадет уровень жизни населения.
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Комментарии 1
Экономика , Антон Силуанов , Михаил Хазин , Правительство РФ , Минфин , Царьград ТВ
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