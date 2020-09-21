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«Некоторые налоги не пришлось бы повышать» 

Мария Иванова 35 минут назад
«Некоторые налоги не пришлось бы повышать»
Фото: РИА Новости
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что приватизация позволила бы пополнять российский бюджет без повышения некоторых налогов. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Кудрина, благодаря «огосударствленной» экономике бюджет России может получать от приватизации по 200-300 миллиардов рублей в год в течение ближайших пяти-шести лет.

«Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — отметил Кудрин.

По данным Счетной палаты, за 2019 год приватизация пополнила госбюджет на 11,5 миллиарда рублей, но 7,4 миллиарда из них были погашением приватизационной сделки 2010 года. Кудрин подчеркнул, что за 2019-й приватизация принесла в казну всего лишь 4,2 миллиарда рублей.

«Это, конечно, «не бьется» с четкой установкой президента Российской Федерации в мартовском послании 2018 года о том, что доля государства в экономике должна сокращаться», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», в 2018 году Кудрин заявил, что доходы от приватизации, заложенные в проекте бюджета на 2019–2021 годы, «нельзя назвать даже смешными». Он отмечал, что в 2021-м ожидается «ноль доходов» от приватизации.
Глава Счетной палаты призывал опираться на частные инвестиции и отмечал, что в России, наоборот, госкомпании по-прежнему скупают частные активы.
Максим Орешкин, занимавший пост министра экономического развития, говорил, что власти планируют сосредоточиться на «малой приватизации» -продаже ФГУП и объектов недвижимости.
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Комментарии
Экономика , Алексей Кудрин , Максим Орешкин , Счетная палата
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