Госдума повысила акцизы на сигареты

Как отмечается, акцизы на табак и табачные изделия индексируются на 20% в 2021 году по отношению к уровню 2020 года, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
Так, ставка акциза на сигареты в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.
16 сентября премьер России Михаил Мишустин заявил, что правительство предлагает увеличить ставки акцизов на табак.
Министр финансов Антон Силуанов, говоря о стоимости пачки сигарет после увеличения акциза на 20%, заявил, что речь идёт о дополнительных 20 рублях, если «смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей».