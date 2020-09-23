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«Газпром» усилит транзит газа через Украину 

Профиль и ещё 3 1 час назад
Для транзита природного газа через Украину «Газпром» заказал дополнительные мощности. Об этом заявили в компании «Нафтогаз Украины».

«Услуги по организации транзита будут оплачены «Газпромом» дополнительно к основному транзитному договору», — сообщается на сайте компании. Отмечается, что такие мощности позволят получить больший доход как «Нафтогазу», так и «Оператору ГТС Украины».

Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября. Причем распределение мощностей впервые было организовано в таком формате, уточняет «Интерфакс».
Напомним, транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истек 1 января 2020 года. Новый был подписан 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Согласно договору, российская компания осуществляет транзит минимум 65 млрд куб. м газа за 2020 год.
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Экономика , Видео , Нафтогаз , Газпром , Интерфакс
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