«Услуги по организации транзита будут оплачены «Газпромом» дополнительно к основному транзитному договору», — сообщается на сайте компании. Отмечается, что такие мощности позволят получить больший доход как «Нафтогазу», так и «Оператору ГТС Украины».

Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября. Причем распределение мощностей впервые было организовано в таком формате, уточняет «Интерфакс».

Напомним, транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истек 1 января 2020 года. Новый был подписан 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Согласно договору, российская компания осуществляет транзит минимум 65 млрд куб. м газа за 2020 год.