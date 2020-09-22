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Нарышкин назвал главную цель «дела Навального» на Западе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 2 часа назад
Нарышкин назвал главную мишень в «деле Навального»
Фото: РИА Новости
Главной целью раскручивания «дела Навального» для некоторых стран Запада является блокировка строительства «Северного потока — 2», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Нарышкин завил, что СВР «фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого „дела Навального“. По его словам, „становится все более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является „Северный поток — 2“, передает РИА „Новости“.
Он указал, что усилия по блокировке строительства „Северного потока — 2“ „представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа“, передает ТАСС.

“Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу», — подчеркнул Нарышкин.

Глава СВР отметил, что в этом контексте являются показательными призывы президента США Дональда Трампа к Германии выйти из «Северного потока — 2», заявления госсекретаря Майка Помпео о включении газопровода в новую редакцию закона «О противодействии противникам Америки через санкции», а также угрозы нескольких сенаторов-республиканцев руководству немецкого порта Мукран.
Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что Берлин предложил США миллиардную сделку, чтобы Вашингтон отказался от санкций против проекта газопровода «Северный поток — 2».
В минфине Германии отказались от комментариев по поводу информации о попытке Берлина заключить соглашение с Вашингтоном об отказе от санкций против «Северного потока — 2». В правительстве ФРГ заявили, что переговоры Берлина и США по этой теме секретны.
Вместе с тем в Германии заявили о невозможности начать уголовное расследование случившегося с блогером Алексеем Навальным, так как инцидент произошел на территории другой страны.
До этого МИД России Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании блогера.
Между тем Навальный начал вставать с постели. При этом власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».
Ранее ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.
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Комментарии
Экономика , Алексей Навальный , Сергей Нарышкин , Сергей Лавров , Леонид Ринк , Дональд Трамп , Александр Сабаев , МИД , Генпрокуратура РФ , Минфин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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