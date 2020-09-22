Китай побеждает в торговой войне с США 

Китаю удается побеждать в торговой войне с США и с президентом Дональдом Трампом . С таким мнением выступил эксперт Bloomberg Эндрю Браун.

Он уверен, что Китай умудрился перехитрить Трампа практически на каждом шагу на протяжении всей мировой торговой войны, которая началась вскоре после того, как политик вступил в должность. Так, профицит торгового баланса Китая с США вырос почти на 25% с начала президентства Трампа, превысив $300 млрд Нельзя не обратить внимание на ВВП Китая, увеличившийся на 3,2% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Притом американская экономика сократилась на 32,9% в годовом выражении. Помимо прочего, юань укрепляется уже восемь недель подряд, что является самым продолжительным периодом роста валюты с февраля 2018 года. Доллар в последнее время стал ослабевать.

За всем этим скрываются и более глубокие промышленные тенденции, которые снова работают в пользу Китая, помогая ему увеличить долю на мировом рынке после карантина, введенного из-за COVID-19. В частности, страна в Восточной Азии стала чаще поставлять различное оборудование (например, высокотехнологичные туннельные бурильные машины, гидравлические клапаны и насосы), хотя ранее в мире доминировали немецкие производители.

"Это лишь вопрос времени, когда китайские фирмы станут N1 в мире", — сказал Ульрих Акерманн, управляющий директор по внешней торговле Немецкой ассоциации машиностроения VDMA.

Несмотря на все усилия главы США "развести" американскую и китайскую экономики суммарный результат показывает, что Китай становится более самодостаточным, отмечается в тексте.