Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.12
$
76.02
89.13
89.35
Прогноз
28.09 – 05.10
$
75.11
88.53
Индексы и котировки Brent
42.13
–0.54 Золото
1904.00
–0.16 РТС
1181.24
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.09
1.1756
–0.0058
07.09
1.1814
18.09
10.09
27.08

Китай побеждает в торговой войне с США 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Китай побеждает в торговой войне с США
Фото: Reuters
Китаю удается побеждать в торговой войне с США и с президентом Дональдом Трампом. С таким мнением выступил эксперт Bloomberg Эндрю Браун.
Он уверен, что Китай умудрился перехитрить Трампа практически на каждом шагу на протяжении всей мировой торговой войны, которая началась вскоре после того, как политик вступил в должность. Так, профицит торгового баланса Китая с США вырос почти на 25% с начала президентства Трампа, превысив $300 млрд Нельзя не обратить внимание на ВВП Китая, увеличившийся на 3,2% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Притом американская экономика сократилась на 32,9% в годовом выражении. Помимо прочего, юань укрепляется уже восемь недель подряд, что является самым продолжительным периодом роста валюты с февраля 2018 года. Доллар в последнее время стал ослабевать.
За всем этим скрываются и более глубокие промышленные тенденции, которые снова работают в пользу Китая, помогая ему увеличить долю на мировом рынке после карантина, введенного из-за COVID-19. В частности, страна в Восточной Азии стала чаще поставлять различное оборудование (например, высокотехнологичные туннельные бурильные машины, гидравлические клапаны и насосы), хотя ранее в мире доминировали немецкие производители.

"Это лишь вопрос времени, когда китайские фирмы станут N1 в мире", — сказал Ульрих Акерманн, управляющий директор по внешней торговле Немецкой ассоциации машиностроения VDMA.

Несмотря на все усилия главы США "развести" американскую и китайскую экономики суммарный результат показывает, что Китай становится более самодостаточным, отмечается в тексте.
Видео дня. Названы убытки богатейших бизнесменов мира за день
Газета.Ru: последние новости
Нарышкин: СВР фиксирует раскручивание Западом ситуации вокруг Навального Нарышкин: СВР фиксирует раскручивание Западом ситуации вокруг Навального Кремль отреагировал на угрозу американских санкций из-за Навального Кремль отреагировал на угрозу американских санкций из-за Навального Нефть Urals впервые реализовали через онлайн-аукцион Нефть Urals впервые реализовали через онлайн-аукцион
Комментарии
Экономика , Рынки , Дональд Трамп , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
Деньги не спасут: россиянам дали совет на черный день
Деньги не спасут: россиянам дали совет на черный день
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Россияне нашли новый способ приумножения денег
Россияне нашли новый способ приумножения денег
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Цены на нефть обрушились
01:13
Цены на нефть обрушились
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение