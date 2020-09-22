Госдума одобрила отмену льгот по НДПИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении в Налоговый кодекс РФ изменений по корректировке параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, а также об отмене ряда льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Документ был инициирован правительством РФ.

"Реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет около 100 млрд рублей и порядка 90 млрд рублей в год по НДПИ", — сказано в финансово-экономическом обосновании к проекту закона.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект определяет размер удельных расходов при расчете минимальной налоговой базы по НДД в размере 7 140 рублей до 31 декабря 2023 года, тогда как раньше он устанавливался на срок до 2021 года. С 1 января 2024 года он составит 8 600 рублей.

Кроме того, будет расширен перечень участков недр "3-й группы" налогового режима за счет выработанных месторождений Северо-Кавказского федерального округа, а также на территории Сахалинской области. Расширяется и перечень участков недр "4-й группы".

Также проектом федерального закона предлагается отменить с 1 января 2021 года налоговые льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти.

"Принятие соответствующего федерального закона позволит повысить эффективность взимания НДД и НДПИ, а также компенсировать недополученные доходы федерального бюджета от введения НДД и предотвратить дальнейшее снижение доходов федерального бюджета", — сказано в документе.

Об НДД

Минфин в июле выдвинул инициативу о необходимости корректировки НДД. По оценке министерства, бюджет за год недополучил от нефтяников более 200 млрд рублей.

С 2019 года под НДД подпадают месторождения с высокой долей выработанности и определенным географическим положением. Сейчас Минфин предлагает ухудшить условия НДД для всех групп месторождений, запретив уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%).

Кроме того, для второй группы месторождений (всего их четыре в НДД) предлагается вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД) в 2021-2023 годах ввести повышающий коэффициент 1,5. Это означает, что налоговая нагрузка для месторождений второй группы будет выше, чем в действующей налоговой системе без льгот.

Минфин ожидает, что принятие поправок позволит за три года дополнительно привлечь в бюджет примерно 200 млрд рублей. Нефтяники же выражали надежду на то, что корректировка будет не столь жесткой. По оценке Минэнерго, НДД — эффективный механизм, благодаря которому в отрасль удалось привлечь около 100 млрд рублей инвестиций.