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Рост безработицы в России замедлился 

Lenta.ru 38 минут назад
Рост безработицы в России замедлился
Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»
Рост безработицы в России замедлился: в сентябре прирост составляет менее трех тысяч человек в день, тогда как в мае этот показатель был на уровне 30 тысяч человек в день. Об этом сообщил глава Минэкономразвития страны Максим Решетников, передает ТАСС.

«По показателям рынка труда ситуация остается непростой. Уровень безработицы в августе достиг 6,4 процента. На текущий момент официальная безработица — 3,7 миллиона человек», — рассказал Решетников. Он добавил, что сейчас рост числа безработных выходит на плато.

Министр также сообщил о непростой ситуации с реальными доходами россиян — в основном предпринимательских доходов и доходов от недвижимости. По словам Решетникова, их восстановление будет постепенным.
До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.
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