«Северный поток-2» рассорил страны Евросоюза

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата бундестага ФРГ, члена комитета по международным делам Вальдемара Гердта.

По его словам, план США по созданию коалиции против проекта строительства газопровода продемонстрировал, что страны Евросоюза придерживаются различных позиций по данному вопросу.

Гредт отметил, что изначально ожидалось, что европейские государства будут придерживается единой позиции в отношении «Северного потока-2». Однако политик подчеркнул, что необходимость формирования коалиции показала, что это не так. Немецкий депутат также добавил, что давление США на несогласных с санкциями против проекта будет только возрастать.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, газопровод создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине.