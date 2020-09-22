«Северный поток-2» рассорил страны Евросоюза 

«Сам факт необходимости создания коалиции указывает на существование разногласий между европейскими странами. Изначально ожидалось, что страны Евросоюза будут говорить по этому вопросу одним голосом», — сказал депутат РИА «Новости».

По словам Гердта, инициатива, озвученная госсекретарем США Майком Помпео, была предсказуема, для этого и потребовался «прецедент с Навальным».

В комментарии «360» Гердт предположил, что в коалицию войдут Польша, «которая спит и видит, как бы стать европейским хабом для сжиженного газа», страны Прибалтики и ряд других европейских государств, «на которые у США есть рычаги давления».

При этом он отметил, что все государства ЕС находятся в сильной зависимости от Вашингтона, и каждой из них придется думать, чем она рискует, отказавшись вступить в коалицию. По словам Гердта, даже Берлин не решится открыто потребовать от США не вмешиваться в его дела.

Как сообщал «Рамблер», накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства газопровода «Северный поток — 2». По его словам, газопровод несет риски для Европы, поскольку создает зависимость от российского газа и угрожает Украине.