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«Северный поток-2» рассорил страны Евросоюза 

Вероника Полынина 1 час назад
Намерение США создать коалицию против «Северного потока — 2» свидетельствуют о расколе в Евросоюзе, заявил депутат бундестага, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт.

«Сам факт необходимости создания коалиции указывает на существование разногласий между европейскими странами. Изначально ожидалось, что страны Евросоюза будут говорить по этому вопросу одним голосом», — сказал депутат РИА «Новости».

По словам Гердта, инициатива, озвученная госсекретарем США Майком Помпео, была предсказуема, для этого и потребовался «прецедент с Навальным».
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
В комментарии «360» Гердт предположил, что в коалицию войдут Польша, «которая спит и видит, как бы стать европейским хабом для сжиженного газа», страны Прибалтики и ряд других европейских государств, «на которые у США есть рычаги давления».
При этом он отметил, что все государства ЕС находятся в сильной зависимости от Вашингтона, и каждой из них придется думать, чем она рискует, отказавшись вступить в коалицию. По словам Гердта, даже Берлин не решится открыто потребовать от США не вмешиваться в его дела.
Как сообщал «Рамблер», накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства газопровода «Северный поток — 2». По его словам, газопровод несет риски для Европы, поскольку создает зависимость от российского газа и угрожает Украине.
Комментарии 108
Экономика , Видео , Бундестаг , ЕС , Комитет госдумы по международным делам , РИА Новости
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