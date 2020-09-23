Курс доллара: без доллара по 65 экономика РФ «сожмется» 

Глава Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил, что курс доллара должен оставаться в коридоре 60-65 рублей, чтобы российская экономика не пострадала. Об этом сообщает ИА REGNUM.

По мнению эксперта, если Центробанк не сможет удержать курс и вернуть его к 65 рублям, экономика страны снова «сожмется».

Зубец предупредил, что в случае дальнейшего укрепления доллара импорт и вся продукция, содержащая импортные комплектующие, подорожают. В итоге спрос в стране упадет и люди перейдут от потребления к экономии.

Эксперт подчеркнул, что сфера торговли очень важна для России: это второй сектор экономики по числу работников после промышленности.

Как сообщал «Рамблер», вечером 22 сентября на Мосбирже курс доллара рос на 4,25 копейки, до 76,17 рубля. Евро потерял 44,5 копейки и оказался на отметке в 89,15 рубля.