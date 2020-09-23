Налоги отменить: это спасёт экономику? 

Глава Сбербанка Герман Греф выступил за снижение и отмену некоторых налогов. Он считает, что сейчас у нас относительно невысокие налоговые ставки, по сравнению с другими странами, и их повышение — это самая крайняя мера, которой лучше избежать. NEWS.ru разбирался, насколько предложения бывшего министра экономики реализуемо в России сейчас.

Мы не получим экономического роста, если будем активно повышать налоги. Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки, — сказал глава Сбербанка.

В этой связи Греф предложил в качестве одной из мер упростить процедуры налогового администрирования. На первый взгляд, заявление кажется провокационным, но эксперты находят в нём здравый смысл.

Так, проректор РАНХиГС , доктор экономических наук Андрей Марголин объясняет, что снижение налоговой нагрузки действительно обеспечивает выигрыш в долгосрочной перспективе, несмотря на краткосрочные потери:

Рост доверия бизнеса к государству обеспечит их эффективное взаимодействие, и экономика от этого только выиграет. И поступления в бюджет будут со временем расти, они выровняются за счёт более высокого дохода бизнеса.

Любые действия по увеличению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества. Это одна из основных мыслей главы Сбербанка. Но дело не только в снижении налоговых ставок.

Бизнесу необходимо не только уменьшение налоговой нагрузки, но и снижение административных барьеров. Одной из мер поддержки российской экономики в период пандемии стала отмена различных плановых проверок предприятий.

Если они не возобновятся, то это будет хорошей поддержкой нашему бизнесу, — считает Марголин.

Герман Оскарович в течение 7 лет был министром экономического развития России, так что проблемы развития экономики ему хорошо знакомы. По словам Грефа, Россия в условиях пандемии продемонстрировала большую устойчивость, чем экономики многих стран. Но пока о восстановлении говорить рано, считает он, в течение года вернуться к докризисным показателям точно не удастся.

Очевидно, что мы даже за год не восстановимся обратно до уровня 2019 года, ни в одном сценарии, — посетовал Греф.

И это мнение не стоит считать пессимистичным. По прогнозу Всемирного банка , на постковидное восстановление экономики потребуется как минимум 5 лет. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, ущерб от пандемии к концу 2021 года составит $7 трлн.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем совсем недавно о необходимости снижения налогов также заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин , выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он считает, что приватизация позволит избежать повышения налогов.

У нас настолько ещё огосударствлена экономика, что у нас ресурсов по 200-300 млрд рублей получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших 5-6 лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать, — сказал Кудрин.

По его мнению, продажа государственных активов поможет избежать роста налоговой нагрузки на бизнес и граждан.

Несмотря на общую позицию — налоги необходимо снижать — Кудрин и Греф по-разному видят путь выхода. Глава Счётной палаты надеется на приватизацию, предправления Сбербанка — на сокращение расходов бюджета и повышение объема заимствований.