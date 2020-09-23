Турция просит скидку на российский газ

Турция ведет переговоры с российской стороной по долгосрочным контрактам с целью снижения цен на газ, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез в среду.

"Долгосрочные контракты по газу с Россией, Ираном, Азербайджаном, подписанные много лет назад, содержат в себе пункты, согласно которым периодически могут проводиться консультации и переговоры по ценам. Там также есть другие пункты, которые могут быть пересмотрены как со стороны продавца, так и покупателя. Сейчас наши коллеги продолжают вести переговоры по ценам", — сказал Дёнмез в интервью агентству Anadolu.

По его словам, начало добычи газа из недавно открытого месторождения в Черном море снизит тарифы на газ в Турции и уменьшит расходы на его импорт.

"Новые месторождения снижают энергозависимость Турции, однако заявлять о полной приостановке импорта энергоносителей в ближайшей перспективе не стоит. Все зависит от исследования новых перспективных участков в Черном и Средиземном морях", — сказал турецкий министр.

Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров.