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Путин счел справедливым повышение налогов для богатых 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Путин высказался о повышении НДФЛ для богатых
Фото: ТАСС
Повышение налога на доходы физлиц (НДФЛ) для богатых — это справедливое решение, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами.

«Еще одно решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и нравственно обоснованным, об этом мы долго говорили и долго держали 13% НДФЛ. И правильно делали, потому что когда мы ввели плоскую шкалу, собираемость налогов в стране резко подросла. Поэтому все мы сделали правильно. Ситуация изменилась, и с 1 января с суммы дохода граждан, превышающей 5 млн рублей в год, будет уплачиваться повышенный налог на доход в размере 15%», — цитирует Путина РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что это позволит дополнить бюджет дополнительными 60 млрд рублей.
Также глава государства в среду призвал помочь россиянам с низким уровнем дохода преодолеть сложные жизненные обстоятельства. Путин отметил, что ситуация с безработицей в стране остается напряженной.
Кроме того, президент сообщил, что в 2021 году россиянам индексируют пенсию на 6,3%.
Напомним, в сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% для налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей в год.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Владимир Путин , Госдума , РИА Новости
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