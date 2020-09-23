Путин высказался о повышении НДФЛ для богатых

Повышение налога на доходы физлиц (НДФЛ) для богатых — это справедливое решение, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами.

«Еще одно решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и нравственно обоснованным, об этом мы долго говорили и долго держали 13% НДФЛ. И правильно делали, потому что когда мы ввели плоскую шкалу, собираемость налогов в стране резко подросла. Поэтому все мы сделали правильно. Ситуация изменилась, и с 1 января с суммы дохода граждан, превышающей 5 млн рублей в год, будет уплачиваться повышенный налог на доход в размере 15%», — цитирует Путина РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что это позволит дополнить бюджет дополнительными 60 млрд рублей.

Также глава государства в среду призвал помочь россиянам с низким уровнем дохода преодолеть сложные жизненные обстоятельства. Путин отметил, что ситуация с безработицей в стране остается напряженной.

Кроме того, президент сообщил, что в 2021 году россиянам индексируют пенсию на 6,3%.