Курс доллара: рубль стал жертвой турбулентности 

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Опрошенные «Коммерсантом» эксперты объяснили обвал рубля глобальным укреплением американской валюты. По их мнению, курс доллара в ближайшее время не закрепится на уровне выше 77 рублей, но и не будет дешевле 76.

Как сообщал «Рамблер», ближе к концу торгов Мосбиржи 23 сентября курс доллара впервые с 22 апреля поднялся до 77,1 рубля. Евро подорожал до 89,9 рубля.

Эксперт банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин отметил, что доллар растет к большинству валют развивающихся стран, так как экономическая активность в США восстанавливается быстрее, чем в Европе. Также на российскую валюту негативно влияют новости геополитики. В то же время Кадулин считает, что нацвалюту поддержит налоговый период: в конце недели будут уплачены НДС, НДПИ и акцизы.

Богдан Зварич из «Промсвязьбанка» также считает, что российская валюта вряд ли закрепится в верхней части коридора 75–80 рублей. Он обратил внимание, что у нефти Brent есть все шансы удержаться на отметках 41-43 доллара за бочку, это поддержит рубль.

Глава аналитиков банка «Зенит» Владимир Евстифеев добавил, что рубль оказался вовлечен в «глобальную турбулентность». По его словам, инвесторы по всему миру избегают вложений в рискованные активы, фиксируя недавнюю прибыль.

Эксперт банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко добавил, что инвесторы отворачиваются от рискованных валют из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе и риска закрытия экономик.