Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.92
$
77.20
89.69
89.99
Прогноз
28.09 – 05.10
$
75.11
88.53
Индексы и котировки Brent
42.00
+0.12 Золото
1855.33
+0.12 РТС
1193.06
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.09
1.1661
–0.0143
09.09
1.1803
21.09
13.09
30.08

Курс доллара: рубль стал жертвой турбулентности 

Мария Иванова 33 минуты назад
Курс доллара: рубль стал жертвой турбулентности
Фото: РИА Новости
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты объяснили обвал рубля глобальным укреплением американской валюты. По их мнению, курс доллара в ближайшее время не закрепится на уровне выше 77 рублей, но и не будет дешевле 76.
Как сообщал «Рамблер», ближе к концу торгов Мосбиржи 23 сентября курс доллара впервые с 22 апреля поднялся до 77,1 рубля. Евро подорожал до 89,9 рубля.
Проверить текущий курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Эксперт банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин отметил, что доллар растет к большинству валют развивающихся стран, так как экономическая активность в США восстанавливается быстрее, чем в Европе. Также на российскую валюту негативно влияют новости геополитики. В то же время Кадулин считает, что нацвалюту поддержит налоговый период: в конце недели будут уплачены НДС, НДПИ и акцизы.
Богдан Зварич из «Промсвязьбанка» также считает, что российская валюта вряд ли закрепится в верхней части коридора 75–80 рублей. Он обратил внимание, что у нефти Brent есть все шансы удержаться на отметках 41-43 доллара за бочку, это поддержит рубль.
Глава аналитиков банка «Зенит» Владимир Евстифеев добавил, что рубль оказался вовлечен в «глобальную турбулентность». По его словам, инвесторы по всему миру избегают вложений в рискованные активы, фиксируя недавнюю прибыль.
Эксперт банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко добавил, что инвесторы отворачиваются от рискованных валют из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе и риска закрытия экономик.
Видео дня. О каких зарплатах мечтают россияне
Комментарии
Экономика , Владимир Евстифеев , Богдан Зварич , Банк "Санкт-Петербург" , Промсвязьбанк , Банк Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Любимый шоколад россиян оказался подделкой
Топ-3 богатейших россиянок замкнула новичок
Топ-3 богатейших россиянок замкнула новичок
Россиян ждет повышение самого главного налога
Россиян ждет повышение самого главного налога
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение