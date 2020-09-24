Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.05
$
77.19
89.75
90.09
Прогноз
28.09 – 05.10
$
74.30
87.97
Индексы и котировки Brent
41.94
–0.83 Золото
1853.32
–0.26 РТС
1195.77
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.09
1.1644
–0.0159
09.09
1.1803
21.09
13.09
30.08

Белоруссия потеряла более $150 млн из-за снижения переработки нефти 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Белоруссия потеряла более $150 млн
Фото: РИА Новости
Снижение переработки нефти и пауза в экспортных поставках привели к потере более $150 миллионов для белорусского бюджета. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Елена Печень.
Она назвала платежи от внешнеэкономической деятельности, которые в полном объёме поступают в бюджет Белоруссии, наиболее проблемными. С января по июль 2020-го годовой план по вывозным таможенным пошлинам на нефть и нефтепродукты закрыт чуть более, чем на 13%.

«Фактические потери казны, связанные со снижением нефтепереработки и приостановкой экспорта белорусской нефти, за этот период составили более 400 млн белорусских рублей», — цитирует Regnum Печень.

Названная замминистра сумма эквивалентна примерно $154 млн по нынешнему курсу.
Ранее эксперты Международного энергетического агентства спрогнозировали снижение мирового объёма переработки нефти в 2020 году на 6,2 млн баррелей в сутки. Во втором квартале переработка сырья уменьшилась на 13,4 млн баррелей в сутки, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, писал NEWS.ru.
Видео дня. О каких зарплатах мечтают россияне
News.ru: последние новости
Налоги отменить: это спасёт экономику Налоги отменить: это спасёт экономику Нарышкин: главная цель дела Навального — блокировка «Северного потока — 2» Нарышкин: главная цель дела Навального — блокировка «Северного потока — 2» Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России
Комментарии 1
Экономика , Международное энергетическое агентство , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Предсказан «черный день» для рубля
Предсказан «черный день» для рубля
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение