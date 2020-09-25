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МВФ оценил серьезность последствий пандемии для мировой экономики 

РИА Новости и ещё 3 40 минут назад
Оценены последствия пандемии для мировой экономики
Фото: РИА Новости
Последствия пандемии коронавируса могут быть менее серьезными, чем оценивалось в июне, заявил в четверг пресс-секретарь фонда Джерри Райс.

"Последние поступающие данные дают возможность полагать, что последствия (пандемии коронавируса — ред.) будут несколько менее серьезными, чем говорилось в апдейте 24 июня, с учетом того что частично экономика начинает выправляться", — сказал он в ходе онлайн-брифинга.

В частности, он упомянул данные за второй квартал из Китая. Показатели "ряда других развитых экономик" тоже оказались лучше, чем прогнозировалось в июне, пояснил Райс.

"Мы также видим знаки того, как мировая торговля медленно восстанавливается", — сказал он, добавив, что ситуация для развивающихся рынков остается сложной.

По его словам, новый скорректированный прогноз будет опубликован 13 октября.
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Экономика , Джерри Райс , Международный валютный фонд
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